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В Лобне застрявших под бетонными плитами собак спасали почти 9 часов

15:06
  • пятница
  • 12 января 2024

Пришлось действовать поэтапно

Больше недели без еды и воды. В подмосковной Лобне спасли двух собак, застрявших под бетонными плитами. Волонтёры пытались достать их своими силами, но не смогли. Пришлось вызывать профессионалов. Сколько часов длилась спасательная операция и где сейчас спасенные пленницы?

Заснеженная местность, тонны бетона и десятки метров колючей проволоки. Чтобы добраться до места операции, спасателям буквально приходится прорубать себе дорогу. Малейшее промедление может стоить сразу двух жизней.

Заботливый голос кормилицы Галины вряд ли слышно под землей. Её давние подруги Чернушка и Зайка больше недели провели в ледяной ловушке без еды и воды. Выбраться самостоятельно собаки не в силах - зажало бетонной плитой. Пришлось подключать спасателей.

Но даже опытной бригаде подобраться к животным сразу не под силу - собаки застряли в 8-метровом бетонном тоннеле. Приходится действовать поэтапно: откапывать промерзшую землю, дробить бетон и ломать железную арматуру. И так метр за метром, пока не показался запыленный носик и испуганные глазки.

Окоченевшую Чернушку сразу закутали в одеяло и доставили ветеринарную клинику. А молодая Зайка смогла выбраться уже самостоятельно. На сложную операцию у волонтеров ушло около 9 часов.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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