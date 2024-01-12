В "Аптекарском огороде" расцвела редкая гигантская лилия

Ее название - дориантес пальмера

Сенсация в "Аптекарском огороде". Там, несмотря на заморозки, расцвела редкая гигантская лилия. Впервые за три века истории этого сада.

Дориантес пальмера! Звучит, как имя заморской звезды. Что, впрочем, недалеко от правды. Эта лилия - тоже знаменитость, в некотором роде. Плотные зелёные листья вытягиваются до 4 метров.

Этот цветок вырастили из семян, которые высадили в кадки ещё в середине прошлого века. Недавно поместили в грунт. Цветок, видимо, почувствовал себя как дома, в просторных лесах Восточной Австралии. И выдал огромное соцветие - около трёх метров в длину.

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