Британия пообещала Киеву крупнейшую с начала СВО партию дронов

Лондон выделил на помощь Украине 2,5 миллиарда фунтов

Великобритания выделит 2,5 миллиарда фунтов на военную помощь Киеву в 2024-2025 годах.

Об этом в пятницу, 12 января, заявили в офисе британского премьер-министра Риши Сунака.

Более 200 миллионов фунтов стерлингов пойдет на масштабную закупку беспилотников для Украины. Лондон передаст Киеву разведывательные, ударные и морские дроны.

"Это будет крупнейшая поставка дронов на Украину из любой страны", - говорится в сообщении.

Также Украина получит ракеты большой дальности, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

Как ожидается, сегодня Сунак посетит Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

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