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Хуситы назвали число ударов США по Йемену

12:52
  • пятница
  • 12 января 2024

Погибли пять человек

Йеменские хуситы заявили о 73 ударах, которые нанесли минувшей ночью по стране США и Великобритания.  По словам представителя вооруженных сил движения "Ансар Алла" Яхья Сариа,  американский и британский противник начал жестокую агрессию против Йеменской Республики.

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Сариа уточнил, что целями стали столица Сана, а также провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. По его данным, в результате бомбежки погибли пять бойцов движения, еще шестеро получили ранения.

Ранее хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам. Кроме того, в Йемене утверждают, что им удалось потопить военный корабль США в Красном море, передает РИА Новости.

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