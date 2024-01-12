Хуситы назвали число ударов США по Йемену

Погибли пять человек

Йеменские хуситы заявили о 73 ударах, которые нанесли минувшей ночью по стране США и Великобритания. По словам представителя вооруженных сил движения "Ансар Алла" Яхья Сариа, американский и британский противник начал жестокую агрессию против Йеменской Республики.

Сариа уточнил, что целями стали столица Сана, а также провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. По его данным, в результате бомбежки погибли пять бойцов движения, еще шестеро получили ранения.

Ранее хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам. Кроме того, в Йемене утверждают, что им удалось потопить военный корабль США в Красном море, передает РИА Новости.

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