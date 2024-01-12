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Посольство России в Афинах получило конверт с подозрительным порошком

13:30
  • пятница
  • 12 января 2024

На месте работают экстренные службы

Подозрительное почтовое отправление пришло в российское посольство в Афинах. В дипмиссию прислали конверт с неизвестным порошком.

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Как сообщает греческий телеканал ERT, к зданию посольства в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада. Туда же подтягивается Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK, передает ТАСС.

Это не первый подобный случай у здания дипмиссии. В апреле 2023 года на порог российского посольства в Афинах бросили странный сверток. Опасного содержимого в нем не обнаружили. В МИД России неоднократно заявляли, что ситуация с безопасностью российских посольств и консульств значительно ухудшилась, это вызывает в Москве серьезные опасения.

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