Посольство России в Афинах получило конверт с подозрительным порошком

На месте работают экстренные службы

Подозрительное почтовое отправление пришло в российское посольство в Афинах. В дипмиссию прислали конверт с неизвестным порошком.

Как сообщает греческий телеканал ERT, к зданию посольства в районе Психико прибыли полиция и пожарная бригада. Туда же подтягивается Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK, передает ТАСС.

Это не первый подобный случай у здания дипмиссии. В апреле 2023 года на порог российского посольства в Афинах бросили странный сверток. Опасного содержимого в нем не обнаружили. В МИД России неоднократно заявляли, что ситуация с безопасностью российских посольств и консульств значительно ухудшилась, это вызывает в Москве серьезные опасения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"