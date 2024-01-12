Росавиация запретила авиакомпаниям полеты над Йеменом

Из соображений безопасности

Росавиация запретила использовать воздушное пространство Йемена для полетов российских гражданских судов, в том числе и для транзитных рейсов.

Запрет связан с событиями в Йемене и возникшими рисками безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства, размещенном в Telegram-канале. Мера действует до особого указания.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по позициям группировки. По словам президента США Джо Байдена, это стало ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

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