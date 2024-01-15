Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Следует быть аккуратнее с деньгами

Овны

Если у вас есть недоброжелатели, завистники или соперники, то сегодня они обязательно проявят себя. Включите интуицию, следите за окружающими и делайте выводы.

Тельцы

Приятный день, наполненный радостными надеждами и планами на будущее. Однако не теряйте бдительности, мечтая и слушая музыку, смотрите под ноги и на светофоры!

Близнецы

Берегите отношения с коллегами и любимым человеком - вот лучший совет на этот день. Обиды, невысказанные претензии принесут больше проблем, чем кажется.

Раки

Вам лучше не ходить сегодня в бассейн или баню, а также не пить холодные напитки. Поберегитесь, чтобы не простудиться - на радость маме наденьте шапку и перчатки.

Львы

Вам захочется обидеться на родителей, детей, любимого человека или на младшую сестру. Прежде чем сделать это, проверьте: вы точно ведете себя как взрослый человек?

Девы

Будьте аккуратны сегодня с деньгами: покупки, сделанные на эмоциях, случаются даже с самыми серьезными представителями знака. Найдите способы порадовать себя чем-то другим.

Весы

На работе или учебе какие-то слухи или непроверенная информация вызовут у вас волнение. Не придавайте значения, надо подождать пару дней - и все станет понятно.

Скорпионы

Партнеры, дети или творческие затеи могут заставить вас потратить немалые суммы на ерунду. Не позволяйте эмоциям опустошить ваш кошелек или карточку!

Стрельцы

Члены семьи женского пола преподнесут сюрпризы, а вот будете ли вы этому рады - вопрос открытый. В любом случае приготовьтесь к необычным событиям дома.

Козероги

Представители этого знака ужасно не любят чрезмерно эмоциональных людей. Но сегодня, как назло, именно такие соберутся вокруг вас. Будьте готовы вытирать кому-то слезы и успокаивать!

Водолеи

Совсем неподходящий день для публичных выступлений, прямых эфиров, деловых переговоров. Если придется это делать, ведите себя как дипломат, чтобы никого не обидеть.

Рыбы

Капризный понедельник: и Луна, и Нептун в вашем знаке конфликтуют со строптивой Венерой в Стрельце. Избегайте конфликтов на работе, особенно с прекрасным полом.

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