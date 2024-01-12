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В Кремле осудили удары США по Йемену

13:59
  • пятница
  • 12 января 2024

Атаки нелегитимны с точки зрения международного права

Удары США и Великобритании по Йемену осудили в Кремле. Позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, эти атаки нелегитимны с точки зрения международного права.

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Представитель Кремля напомнил, что Совбез ООН принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских хуситов в Красном море и требованием их немедленного прекращения. Четыре страны, в том числе и Россия, при голосовании воздержались.

Песков подчеркнул, что принятая ООН резолюция не предоставляет никакого права наносить удары. Что же касается атак хуситов на торговые суда, то Москва неоднократно призывала Йемен отказаться от подобной практики, передает ТАСС.

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