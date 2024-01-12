Курс на Йемен: как развивается новый конфликт

Кремль осудил удары США и Великобритании

Американский F-22 взмывает в ночное небо, беря курс на Йемен. Массированный удар по территории этого государства США и Великобритания также наносят с моря, используя корабли и подводные лодки. В списке более 60 целей, подконтрольных повстанцам-хуситам, которых таким образом наказывают за атаки на корабли в Красном море.

"Безрассудные и незаконные нападения хуситов на юге Красного моря продемонстрировали важность нашей операции. Ее поддержали страны, которые хотят помочь защитить морское движение и обеспечить безопасность в Красном море. Это страны, которые разделяют фундаментальный принцип свободы судоходства", - заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

Параллельно западная пресса пытается оправдать начало этой операции. Financial Times сообщает, что Байден якобы до последнего пытался предотвратить эскалацию. Однако не смог. Wall Street Journal вторит коллегам и объясняет читателю, что хуситов многократно предупреждали. Но они не послушали Вашингтон, который был вынужден пойти на столь радикальный шаг. О том же говорит и СNN, подчеркивая, что глава Пентагона руководил операцией прямо из больничной палаты. Оттуда он несколько раз созванивался с Байденом, который предпочел не делать заявления после ударов по Йемену. Вся реакция официального Вашингтона - лишь пресс-релиз.

"Эти целенаправленные удары являются четким сигналом о том, что Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал или позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. И я без колебаний при необходимости приму дополнительные меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли", - приводятся в документе слова Байдена.

Эти удары могут спровоцировать войну, которая подожжет не только весь Ближний Восток, но и мир. И начинают ее глава Пентагона, который проходит лечение от рака, и президент США, к здравомыслию которого вопросов тоже немало. И американский Конгресс тут же возмутился: там считают, что Байден действовал незаконно. Причем такой точки зрения, пишет Politico, придерживаются и республиканцы, и демократы.

"Администрация Байдена оправдала совместные удары как проведенные "в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии с Уставом ООН". Но конгрессмены утверждают, что этот шаг нарушает статью 1 Конституции США, которая требует, чтобы военные действия были санкционированы Конгрессом. Байден уведомил Конгресс, но не запросил его одобрения", - сказано в материале.

Военным же непонятны цели и задачи этой ночной атаки. Тем более, что в Пентагоне до сих пор даже не пояснили, достигли удары своих целей или все-таки нет.

"Во-первых, я хочу знать, каков наш план? Каковы ожидания? Какова конечная цель? К чему мы стремимся? Потому что если мы думаем, что, выпустив несколько ракет, мы сломим хуситов и они перестанут делать то, что делают, и это их сдержит, то это ошибка. Это не поможет. И у этого конфликта есть все шансы перейти на более высокий уровень обострения. Ведь хуситы прямо заявили, что если мы атакуем их на их территории, то они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Каков наш план на этот случай?", - задается вопросом Дэниел Дэвис, подполковник ВС США в отставке.

Что будет делать Вашингтон, если на защиту Йемена встанут другие страны региона? Например, Иран, который активно поддерживает хуситов. Да и сами они вполне способны на довольно жесткий ответ.

В такой ситуации эскалация кажется неизбежной, говорят специалисты по Ближнему Востоку. Впрочем, все будет зависеть от дальнейших действий США и союзников, ведь операция по сути своей являются незаконной и противоречит международному праву. Об этом сегодня заяввили в Кремле, напомнив, что резолюция ООН по защите судоходства в Красном море, принятая накануне, не предполагает военного решения. Хотя именно этим документов Вашингтон и прикрывается.

"Такими абсолютно нечистоплотными и идущими вразрез международному праву методами американцы пользуются давно. Все помнят, к чему привела осуществленная ими силовая авантюра в Ливии, в Ираке. Я хочу напомнить, что для развязывания этих войн тоже использовались извращенные интерпретации резолюций ООН. Исходим из того, что данная авантюра сил нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности", - заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Кремль осудил удары США и Великобритании по Йемену. Россия уже запросила экстренное заседание Совбеза ООН. Оно начнется в 23 часа по Москве.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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