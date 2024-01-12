Энтузиазм западных спонсоров Киева угасает на фоне неудач ВСУ

В обещаниях стало очень много сослагательного наклонения

За окнами поезда проносится заснеженный пейзаж. Мягкий свет падает на смуглое лицо английского премьер-министра. Риши Сунак едет в поезде, где и стол, и стены, и даже стулья - все окрашено в золотой. Достойные хоромы для дорогого гостя. Он везет Зеленскому радостную новость. Деньги дадут.

"Мы из тех, кто больше всех поддерживает Украину в том, что касается военной помощи. И я рад сегодня объявить об увеличении такой помощи еще на два с половиной миллиарда фунтов стерлингов плюс к тому, что мы уже передали. Ситуация по-прежнему очень серьезная", - заявил Сунак.

Как заранее заявили пиарщики британского правительства, в Киеве запланировано подписание исторического соглашение о сотрудничестве. Великобритания будет помогать с разведданными, кибербезопасностью. Поможет с медицинской и военной подготовкой.

"Похвалив Украину за ее "непоколебимую" решимость, Сунак заявил: "Сегодня я здесь, чтобы сказать: Великобритания тоже не дрогнет. Мы будем поддерживать Украину как в самые темные часы, так и в грядущие лучшие времена". Великобритания также обязуется предоставить "быструю и постоянную" помощь, если Россия снова нападет на Украину", - пишет Politico.

Очень много сослагательного наклонения появилось в обещаниях украинских партнеров. И мало реальной помощи, которая к тому же растянута на годы. В череде бесконечных "дай" Зеленский как опытный актер пытается найти слова, способные задеть за живое. Европейская пресса подвела итоги прибалтийских гастролей Зеленского. Они неутешительные. Стрясти с нищих Латвии, Литвы и Эстонии много не получилось. При этом за закрытыми дверями шли совсем другие разговоры, нежели на камеру перед журналистами.

"Эстонский коллега Зеленского признал, что "некоторые страны и определенные группы интересов" пытались подтолкнуть Киев к перемирию с Россией. Украинский лидер продемонстрировал мрачное неповиновение во время двухдневного турне по странам Балтии на фоне неопределенности относительно того, как долго Запад будет поддерживать военные действия. Зеленский заявил, что Украине будет трудно, если не "невозможно выжить", если пакеты помощи на общую сумму более 90 миллиардов фунтов стерлингов по-прежнему будут блокироваться в Брюсселе и Вашингтоне. Есть все признаки того, что некоторые сторонники Киева в Европе устали от конфликта", - пишет Times.

Кто заинтересован в продолжении войны - так это американское оружейное лобби, получающее миллиардные контракты на поставки оружия на Украину. Последний пакет на 250 миллионов долларов был выделен в декабре. Заказ выполнен. Денег больше нет.

"Да, мы передали последний пакет помощи, для которого у нас было финансирование. И именно поэтому так важно, чтобы Конгресс рассмотрел этот дополнительный запрос по национальной безопасности и мы получили бы больше финансирования. Помощь, которую мы оказывали, сейчас прекратилась. Атаки, которые проводят россияне, только усиливаются", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Не иссяк пока людской ресурс. Жители села Оноковцы под Ужгородом сняли на видео сотрудников ТЦК, которые разбили на дороге блок-пост. Начали останавливать машины и вручать повестки. Женщины встали на защиту уже немногочисленного мужского населения. Сотрудники ТЦК заявили, что сами на фронт они не пойдут, потому что инвалиды. В ответ им рассказали, как из села забрали в армию одноногого парня. Посоветовали военным убираться, иначе закидают камнями. Чем закончился конфликт - неизвестно. Но зато в эфирах Украины рассказывают, что это не на Украине, а в России всеобщая мобилизация и призывников даже за границей воруют и в армию отправляют.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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