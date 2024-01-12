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Глава РЖД рассказал Путину о пассажирском вагоне увеличенных габаритов

14:36
  • пятница
  • 12 января 2024

Его разработка близка к завершению

Объем железнодорожных перевозок в России превысил доковидные показатели и установил абсолютный рекорд. Об этом на встрече с Владимиром Путиным доложил глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте страны достигла 87 процентов. Большое внимание компания уделяет технологической независимости. Так, уже готов новый поезд серии "Ласточка", созданный полностью в России. В ближайшее время импортозамещенные подвижные составы получит 21 регион. Завершается разработка пассажирского вагона увеличенных габаритов.

"Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра. Традиционная проблема пройти по вагону – на пять сантиметров шире [будет] проход в вагоне", - рассказал Белозеров.

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