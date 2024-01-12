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Завершаются испытания системы высокоточных помехозащищенных боеприпасов

14:42
  • пятница
  • 12 января 2024

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией "Тактическое ракетное вооружение"

В России завершаются испытания системы высокоточных боеприпасов, защищённых от помех. Об этом сегодня заявил Сергей Шойгу.

Глава Минобороны проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Министру доложили, что с момента начала специальной военной операции объёмы выпуска наиболее эффективных высокоточных средств поражения были увеличены в 5 раз. Шойгу поставил задачу не только наращивать производство, но и модернизировать другие виды снарядов.

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Испытание высокоточных помехозащищенных боеприпасов
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Сергей Шойгу посетил предприятие ВПК
Предприятие ВПК
Предприятие ВПК
Сергей Шойгу посетил предприятие ВПК
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