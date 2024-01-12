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Эрдоган обвинил Британию и США в попытке превратить Красное море в "кровавое озеро"

14:46
  • пятница
  • 12 января 2024

Турция осудила атаки на хуситов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал удары Вашингтона и Лондона по Йемену.
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По его словам, Британия и США использовали непропорциональную силу при ударах по объектам хуситов. Своими действиями они превращают Красное море в "кровавое озеро".

"Израиль делает то же самое в Палестине", - отметил турецкий лидер в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

В Кремле осудили удары США и Британии по Йемену и назвали их нелегитимными с точки зрения международного права.  

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по позициям группировки. По словам президента США Джо Байдена, это стало ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

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