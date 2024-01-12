Эрдоган обвинил Британию и США в попытке превратить Красное море в "кровавое озеро"

Турция осудила атаки на хуситов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал удары Вашингтона и Лондона по Йемену.

По его словам, Британия и США использовали непропорциональную силу при ударах по объектам хуситов. Своими действиями они превращают Красное море в "кровавое озеро".

"Израиль делает то же самое в Палестине", - отметил турецкий лидер в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

В Кремле осудили удары США и Британии по Йемену и назвали их нелегитимными с точки зрения международного права.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по позициям группировки. По словам президента США Джо Байдена, это стало ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"