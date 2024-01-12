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США помогли России усилить влияние в мире

14:53
  • пятница
  • 12 января 2024

Этому способствовали и провалы ВСУ

Никакие американские вооружения или поддержка США не помогли украинцам противостоять российским военным. ВСУ потерпели неудачу, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.

Полковник Макгрегор: маневры НАТО в Черном море грозят войной с Россией
Полковник Макгрегор: бойцы ВСУ сдаются в плен из-за невыполнимых приказов

Американский эксперт убежден: единственное, что сделали США – это усилили авторитет и влияние России в мире. А на месте бойцов ВСУ, увидев американского солдата, велел бы ему убираться прочь, признался Макгрегор.

В Кремле не раз заявляли, что действия НАТО подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине. Поставки натовцами вооружений Украине только затягивают конфликт, а сам альянс ведет агрессивную политику в отношении России, стремясь расширить военный блок на восток, передает РИА Новости.

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