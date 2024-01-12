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Тело пропавшей российской туристки нашли в Турции

15:16
  • пятница
  • 12 января 2024

Обстоятельства ее гибели уточняются

Правоохранительные органы Турции обнаружили тело исчезнувшей накануне российской туристки — жительницы Кирова 1983 года рождения. Об этом в пятницу, 12 января, рассказали в генеральном консульстве России в Анталье.

Полицейские уточнили, что местонахождение женщины оставалось неизвестным с 4 января. Были организованы ее поиски, увенчавшиеся обнаружением тела туристки. Находку сделали в лесу Кемера.

Российское генконсульство в Анталье подтвердило эти сведения, подчеркнув, что направило компетентным органам Турции запрос относительно случившегося, сообщает РИА Новости.

Турецкие спасатели, разыскивавшие женщину, заявляли, что она могла погибнуть в результате падения со скалы. Однако никаких официальных заявлений относительно причины гибели россиянки пока не было.

Telegram-канал Baza со ссылкой на подругу погибшей сообщает, что тело туристки нашли в том месте, которое спасатели прежде уже обследовали — а значит, останки женщины могли подкинуть туда недавно. Из этого Baza делает предположение, что россиянка могла стать жертвой убийства.

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