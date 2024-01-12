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Выборы президента России: все о главном политическом событии года

22:15
  • пятница
  • 12 января 2024

Голосование состоится 15-17 марта

Чуть более двух месяцев остается до главного политического события этого года в России - выборов президента. И круг претендентов на эту должность становится все более определенным. Тем более, что и заявочный этап в рамках нынешней президентской кампании окончен и сейчас в избирательной кампании участвуют 11 человек.

На неделе ЦИК официально объявил, что три кандидата на главный пост страны на данный момент прошли все процедуры и зарегистрированы. Это депутат Госдумы Владислав Даванков, представляющий партию "Новые люди", его коллеги Леонид Слуцкий, выдвинутый Либерально-демократической партией, и Николай Харитонов, которого поддерживает Коммунистическая партия России. Так как все трое выдвинуты парламентскими партиями, им подписи собирать не нужно. А вот остальные восемь претендентов пока -  "кандидаты в кандидаты". И вот им подписи собрать нужно.

Процедура стартовала 23 декабря и продлится до конца января. После чего в течение 10 дней будет принято решение о регистрации кандидата. Сбор подписей ведут и представители выдвиженцев пяти различных партий, которые, что бы кто ни говорил, представляют практически весь политический спектр страны, а также - троих самовыдвиженцев, включая Владимира Путина.

Кстати, пока он был на Чукотке, оттуда в Москву привезли подписи местных избирателей. Собственно, кандидатам достаточно собрать 300 тысяч, но в поддержку Путина уже сейчас их - более 1 миллиона 800 тысяч. И они продолжают доставляться отовсюду. По данным на середину недели, все 89 субъектов федерации уже предоставили первые партии подписных листов в центральный штаб. И то количество подписей, которое будет собрано, не менее значимо во внутриполитическом смысле, чем то, которое будет представлено в ЦИК в формально-юридическом. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула - делается все, чтобы обеспечить право граждан выразить свою волю.

"Мы снимали все возможные барьеры, которые, казалось, сложно преодолеть. Конечно, первый серьезный шаг- это мобильный избиратель, это дополнительные формы голосования, которые мы предложили, исходя из разных ситуаций. Это, конечно, обеспечение голосования в труднодоступных местах. Это, конечно, теперь и многодневное голосование, которое позволяет лучше распределить свое время и возможности. Это электронное дистанционное голосование", - отметила Памфилова.

Выборы пройдут в марте 2024 года. Впервые они станут трехдневными. Отдать свой голос можно будет с 15 по 17 марта. И впервые в них будут участвовать новые регионы.

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