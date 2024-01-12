Очаги нестабильности: что происходит сегодня в Южной Америке

Проблемы на заднем дворе США

"В зависимости от того, как вы называете эти спорные территории, можно понять, на чьей вы стороне в этом давнем споре", шутят эксперты. В 1883-м Фолклендские острова оккупировала Великобритания. Их жители, кстати, на референдуме 2013 года пожелали остаться подданными тогда еще Ее Величества. Аргентина, в свою очередь, попыталась в 1982-м вернуть контроль над своими Мальвинскими островами. Боевые действия продлились 74 дня. Унесли жизни почти 1000 военнослужащих. Закончившись победой Лондона. И вот спустя почти 40 с лишним лет Буэнос-Айрес, похоже, созрел на реванш

Все это новый аргентинский президент для начала вежливо предложил обсудить британцам. Мол, передали же Китаю Гонконг в 1997-м. В ответ, правда, получил решительный отказ. Зато соседи по региону - в частности, Венесуэла - обеими руками за торжество исторической справедливости.

Вообще, словами "блеф" и "эпатаж" можно охарактеризовать все, что делает Хавьер Милей, вступивший в президентскую должность месяц назад. Первыми под административную пилу попали сотрудники госаппарата. Своим распоряжением Милей уволил всех чиновников, поступивших на работу в 2023-м. Кто будет претворять в жизнь "великие реформы" аргентинского президента, а их около 300, даже эксперты не очень понимают. В "корзину" отправилось большинство пособий, социальных выплат и госконтрактов. Государство не будет строить детские сады, школы, больницы и дороги. Да и не нужно все это в стране "победившего либертарианства". Именно с такой программой Милей шел на выборы. Максимум свобод. Минимум госрегулирования. Как говорится - получите, распишитесь.

"В первую очередь он имеет ввиду экономические свободы по принципу "рынок отрегулирует все". Но мы хорошо знаем даже на примере нашей страны, когда вот этот лозунг звучал в начале 90-х годов, что рынок не все может отрегулировать", - отметил Лазарь Хейфец, доктор исторических наук.

Основной инструмент экономической программы Милея - искусственная девальвация. Причем сразу на 54%. То есть и без того слабую национальную валюту буквально сбросили в пропасть. Гордость Аргентины, ее национальное достояние и любимый продукт жителей мясо - как самый наглядный показатель экономических перемен.

"У меня две собаки, и я обычно приношу им обрезки мяса. Раньше они оба съедали по килограмму каждый день. Теперь с этим покончено. Две недели назад я платил 2300 песо за килограмм. В прошлую пятницу уже 3000, а сегодня - 4000! За короткое время мясо подорожало на 65%. Я работаю 25 лет и никогда такого не видел", - говорит мясник Серхио Гомес.

По оценкам самого Милея, его программа принесет результат в лучшем случае через 10 лет. И то не гарантированно. За это время Аргентина может лишиться не только того, что осталось от национальной экономики, но и природных ресурсов. Неудивительно, что недовольных такой политикой много. Впрочем, и на них у сторонников "всеобщей свободы" управа нашлась. И это не саморегулирование, а старые-добрые административные меры.

Начали аудит и во внешней политике. Тут, правда, темпы скромнее. ООН Милей назвал "бесполезной вещью". С Китаем и Бразилией, вопреки предвыборным обещаниям, не стал рвать экономические и торговые отношения. Отказ от вступления в БРИКС он аргументировал тем, что у страны просто нет на это денег. Наконец, пламенного союза с США тоже не случилось. Вашингтон явно не горит желанием брать себе еще одного иждивенца.

"Во время предвыборной компании он громко говорил - Центральный банк взорвать! Мы смотрим на состав правительства и видим, что он назначил председателя Центрального банка. Правда, на эту должность назначен не автор идеи о долларизации, а другой человек. Что свидетельствует о том, что на долларизации Милей и его экономическая команда в ближайшей перспективе настаивать не будут. Предвыборные обещания, особенно у популистов, каковым является Хавьер Милей, это одно, а реальная политика, в том числе и внешняя политика, это немножко другое", - продолжает Хейфец.

Вот и наблюдает мир за происходящим как за увлекательны латиноамериканским сериалом.

Извечные антагонисты Бэтмэн и Джокер были замечена на улицах столицы Эквадора. Происходящее там тоже напоминает блокбастер. Только в данном случае триллер. В стране объявлено чрезвычайное положение. На глазах многомиллионной аудитории в прямом эфире в студию итоговой программы врываются вооруженные молодчики. Выстрел в одного из операторов. У другого сломана рука. Через ведущего злоумышленники выдвигают власти свои требования. Заложников в итоге освободили, но захваченными по-прежнему остаются несколько тюрем. Взбунтовались заключенные.

Все началось с побега из-под стражи лидера одной из преступных группировок "Лос-Чонерос". Хосе Адольфо Масиасу по кличке Фито. И если в столице военным удалось взять ситуацию по контроль, то жители портовых городов по-прежнему боятся выходить на улицу. Ведь, по сути, мафия объявила правительству войну. Погибших, в том числе и среди полицейских, уже больше 10.

"К сожалению, за последнее время Эквадор - рекордсмен по числу убийств. Это страна, где довольно много насилия. И даже если вы помните последние выборы президентские, то на них был убит кандидат в президенты страны и еще один кандидат в парламент. Поэтому, в общем-то, все совпало. Кроме того, это - большой удар по правительству. Потому что президент Даниэль Нобоа приходил с программой борьбы с преступностью. Очень жесткой борьбы. Создание мега-тюрем", - указал Дмитрий Розенталь, и.о. директора Института Латинской Америки РАН.

Как и аргентинский президент, Нобоа у власти менее ста дней. Но уже успел совершить массу управленческих ошибок, подчеркивают эксперты. Спецслужбы оказались не готовы к мятежу. В то время как мафия все долго и тщательно планировала. И вот и сейчас вместо того, чтобы бросить все силы на решение внутренних проблем, Нобоа пытается заигрывать с США. Кито передаст Вашингтону якобы "старую" российскую технику общей стоимостью в 200 миллионов долларов. Штаты, в свою очередь, направят ее Киеву. В Москве уже назвали такие действия эквадорских властей недружественными.

По мнению Колумбии, именно Штаты своей политикой спровоцировали беспорядки в Эквадоре. На очереди и другие страны континента, уверены специалисты. Проблемы, как снежный ком, будут только нарастать.

"Я думаю, что Латинская Америка уже является очагом нестабильности, учитывая, что внутриполитическая ситуация во многих странах очень непростая. Для США контроль над Латинской Америкой является ключевым в плане обеспечения собственной национальной безопасности, и американцы, конечно, стремятся влиять на страны Латинской Америки. Стараются оказывать на них давление. Выдавливать из региона нерегиональных акторов. Таких, как Китай и Россия. Другой вопрос, насколько у них это получается. Мир изменился, он уже не тот, что был в 80-х годах 20 века", - заключил Розенталь.

Старые методы вроде цветных революций или марионеточных правительств уже не работают. И пока Вашингтон занят Украиной и Ближним Востоком, искры большого геополитического пожара все ярче разгораются на его заднем дворе.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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