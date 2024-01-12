Сила, память, традиции: выставка "Россия" на ВДНХ продолжает удивлять посетителей

Достижения всей страны и ценности необъятной русской культуры

Отыскать стенд Белгородской области в огромном 75-м павильоне, кажется, проще простого - по выразительному аромату сирени и тюльпанов. В эти дни выставочную площадку региона украсили тысячи живых цветов. Уникальная природа - от меловых гор до бескрайних полей - стала главной темой презентации. А еще - символом зарождения новой жизни, которую сегодня обрела и эта молодая пара. Роман и Виталия приехали из Белгорода, чтобы сыграть свадьбу в самом сердце страны. А возможно - и присмотреть место для медового месяца.

В пейзажи Белгородчины отлично вписались и современные технологии. Два гигантских диодных куба напоминают посетителям о том, что главное богатство региона - это все же люди. Центром экспозиции стало сердце - точная копия арт-инсталляции на Белгородском Арбате. Именно к нему после обстрела центра города боевиками ВСУ жители несли цветы, мягкие игрушки и свечи в память о погибших. Но несмотря даже на такие трагичные страницы в истории региона, область продолжает жить полной жизнью.

"Белгородская область - с нее начинается Родина". Так звучит девиз и название масштабной экспозиции. На которой побывал и губернатор региона. Вячеслав Гладков рассказал гостям о том, как сегодня развивается металлургия и горное дело, растут мясо- и молочные комбинаты, строятся поликлиники и спортивные школы.

"Белгородская область переживает сложные времена. Мы восстанавливаем разрушенные обстрелами дома и параллельно строим новые жилые микрорайоны. Мы переводим на дистанционное обслуживание приграничные школы и одновременно продолжаем строить новые школы и новые детские сады. Мы это делаем, потому что понимаем свои цели. Наши цели - развитие нашего региона, несмотря ни на какие сложности", - указал губернатор.

Неоценимый вклад в защиту рубежей нашей Родины вносят и другие регионы. Например, Тульская область, которая по праву зовется оружейной столицей. А потому без демонстрации передовых военных технологий на стенде не обошлось. Больше всего внимание привлек точный макет ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С-1".

"Он предназначен для поражения абсолютно всех летающих целей - беспилотников, крылатых ракет, самолетов различных типов, вертолетов. То есть он защищает наше воздушное пространство", - объяснил Александр Никитин, ведущий инженер АО "КБП".

Именно на таком комплексе проходят обучение российские зенитчики. В экипаже два человека. Автоматика поможет навестись на цель даже далекому от военного дела человеку. А вот вручную без должной сноровки едва ли получится.

Тем же, кто увлекается ретротехникой, предлагают сделать фото на первом отечественном мотороллере класса "люкс". На момент выпуска - самом мощном в Советском Союзе.

Стенд Тульской области вообще получился одним из наиболее технологичных. Тут и военная техника, и гражданский транспорт, и импровизированная звукозаписывающая студия легендарного завода "Октава". Того самого, который производил динамики для Красной площади и чьи микрофоны особенно любил Высоцкий. Теперь любой желающий может почувствовать себя в роли исполнителя, диктора или же просто записать аудиопривет.

Разукрасить филимоновскую игрушку, испечь тульский пряник или изготовить белевскую пастилу. Это уже про Тулу мастеровую. На неделе стенд Тульской области посетил и глава региона Алексей Дюмин.

"У Тулы много имен. Это щит и арсенал, форпост России. Место, где с петровских времен начала зарождаться оборонная промышленность. Сегодня Тульская область это третья музейная столица", - отметил он.

Свои народные промыслы продемонстрировала делегация Орловской области, которая тоже отметила день региона. Гигантский дуб стал символом памяти и хранителем традиций. Посетители могли познакомиться с персонажами русских классиков - Тургенева, Тютчева, Бунина. И окунуться в мир крестьянских ремесел. Например, смастерить куклу-мотанку из красных нитей и лоскутов.

Недалеко звучат мотивы народов Сибири. Тыва, где до сих пор сильны шаманские традиции, привезла в Москву целую юрту. В столице республики Кызыле находится географический центр всей Азии. Огромная территория, большая часть из которой - горы, где берет начало Енисей. Именно здесь был обнаружен клад 8 века - почти 20 килограммов золота - и захоронение царской четы. А потому экспозицию решили посвятить скифской тематике. Но это далеко не все. Погладить исчезающего снежного барса, примерить национальные головные уборы или сыграть на тувинской домбре. В этом павильоне для гостей нет никаких ограничений.

А стенд Омской области заслужил звание самого молодежного на выставке. Аэрохоккей - подарок клуба "Авангард". Боксерская груша - школы единоборств. Ну и как тут пройти мимо и не попробовать свои силы. Посетители помладше могут пройти исторические квесты или почувствовать себя археологами, пока родители изучают самую маленькую библиотеку в мире. В буквальном смысле. Миниатюрные книжицы и портреты - работа омского художника. Каждый экземпляр - вполне реальный томик или картина, которые легко уместятся в детской ладони. Также здесь представлена ракета "Ангара А-5", которую собирают на заводе "Полет". Зайдя внутрь, все желающие могут совершить виртуальное путешествие по знаковым точкам области. А ещё узнать, например, что Омск - один из самых солнечных городов нашей страны.

Выставка "Россия" - это вообще про рекорды. В том числе инженерные. Разработчики из Перми приехали в Москву не одни, а вместе с роботом. Дружелюбный Арди не прочь сфотографироваться с посетителями или даже спеть.

Несмотря на то, что выставка длится почти два месяца, интерес к экспозициям только растет. Даже январские морозы не напугали россиян. Почти каждый день ВДНХ принимает 120 тысяч человек. А недавно организаторы встретили уже четырехмиллионного посетителя.

"Фестиваль "Русская зима" продолжается. Около конного клуба "ВДНХ" встречают наших маленьких посетителей герои русских народных сказок. Это Емеля, три богатыря, Морозко. Продолжается и ледовое шоу на катке Ильи Овербуха. Также будут продолжаться различные мастер-классы", - рассказала Анастасия Звягина, заместитель генерального директора выставка "Россия".

Парады Дедов Морозов и персонажей мультфильмов, концерты звезд и встречи с героями сказок, экскурсии и кинопоказы. Выставка "Россия" на ВДНХ стала центром притяжения всего самого светлого и доброго. Возможно, поэтому именно здесь будет дан старт Году семьи на всероссийском форуме "Родные - любимые". В месте, которое олицетворяет не только лучшие достижения страны, но и ценности всей необъятной русской культуры.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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