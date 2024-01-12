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ВС России атаковали склады с западным оружием на Украине

15:19
  • пятница
  • 12 января 2024

Одержать победу в конфликте Киев не сможет

Военные склады с переданным западными странами Украине оружием атакованы Вооруженными Силами России. Об этом сообщил в статье для портала InfoBRICS журналист Лукас Лейроз.

ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и 119 артиллерийских подразделений
ВС России уничтожили два склада вооружения ВСУ под Херсоном

По его данным, несмотря на то что западные страны предоставляют Киеву необходимое вооружение, ситуация остается тяжелой. Российская армия все усиливает атаки, добравшись и до объектов, где хранилось большое количество западного оружия.

Одержать победу в конфликте Украина не сможет, убежден Лейроз. Он объясняет, что Россия имеет абсолютное преимущество в воздухе. Ранее и в Вашингтоне заявляли, что предоставленные Украине западными союзниками системы ПВО оказались неэффективными.

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