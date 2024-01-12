Одержать победу в конфликте Киев не сможет

Военные склады с переданным западными странами Украине оружием атакованы Вооруженными Силами России. Об этом сообщил в статье для портала InfoBRICS журналист Лукас Лейроз.

По его данным, несмотря на то что западные страны предоставляют Киеву необходимое вооружение, ситуация остается тяжелой. Российская армия все усиливает атаки, добравшись и до объектов, где хранилось большое количество западного оружия.

Одержать победу в конфликте Украина не сможет, убежден Лейроз. Он объясняет, что Россия имеет абсолютное преимущество в воздухе. Ранее и в Вашингтоне заявляли, что предоставленные Украине западными союзниками системы ПВО оказались неэффективными.

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