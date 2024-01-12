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Медведев: появление британских военных на Украине станет объявлением войны России

15:38
  • пятница
  • 12 января 2024

Политик предостерег Лондон от подобных шагов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 12 января, прокомментировал сообщения о том, что глава британского кабмина Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".
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В своем Telegram-канале российский политик поинтересовался, как на Западе восприняли бы попадание британской делегации в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

Также Медведев выразил надежду на понимание Лондоном того факта, что размещение британского воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года, а информация о его причастности к этому является "полным бредом" и "российской пропагандой".

При этом официальный Лондон выражает готовность продолжать поддерживать киевский режим годами. Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон и его партнеры по поддержке киевского режима готовы продемонстрировать российскому лидеру Владимиру Путину, что "его политика выжидания с нами не сработает".

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