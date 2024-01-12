Британские власти отказались от новых ударов по Йемену

Лондон продолжит внимательно следить за обстановкой

Новых ударов по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене британские власти не планируют. Тем не менее, Лондон продолжит внимательно следить за обстановкой в регионе, заявил представитель премьер-министра Великобритании.

Представитель кабмина подчеркнул, что премьер не намерен задним числом проводить парламентское голосование о целесообразности предпринятых атак. По его словам, размещение вооруженных сил является исключительным правом правительства, у которого нет никаких юридических обязательств получать формальное одобрение парламента.

Сообщается также, что глава британского правительства Риши Сунак выступит в парламенте 15 января. Он огласит заявление относительно авиаударов по позициям хуситов в Йемене, передает ТАСС.

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