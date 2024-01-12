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Украинский БПЛА сбит над Белгородской областью

15:57
  • пятница
  • 12 января 2024

Сработала система ПВО

Дежурными средствами противовоздушной обороны ВС России ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом в пятницу, 12 января, рассказали в российском Министерстве обороны.
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Киевский режим предпринял очередную попытку теракта в России с применением БПЛА самолетного типа, но аппарат был уничтожен системой ПВО примерно в 14:50 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Сведения о пострадавших и материальном ущербе в результате этой атаки не поступали, сообщает ТАСС.

Между тем командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Алексей Неижпапа признал, что российская армия научилась противодействовать украинским морским беспилотным аппаратам, поэтому "некоторые наши уловки" уже "не пройдут" в 2024 году.

Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последнее время устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

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