Россия пригласила наблюдателей из дружественных стран на выборы президента

Они запланированы на 15-17 марта

Центральная избирательная комиссия России разослала приглашения компетентным органам дружественных стран для работы международных наблюдателей на выборах российского президента в марте 2024 года. Об этом в пятницу, 12 января, рассказал член ЦИК Павел Андреев.

Как подчеркнул Андреев, "это все наши партнеры, не недружественные страны, где есть наши партнеры, где есть избирательные органы, а в некоторых странах избирательных органов два".

Представитель ЦИК подчеркнул большой интерес в этих странах к предстоящим России выборам. Предположительно, в феврале станет известно, кто из этих государств пришлет своих наблюдателей, сообщает "Интерфакс".

Накануне Центризбирком сообщал, что в кампании по выборам президента России на данный момент участвуют 11 человек. Восемь из них представляют различные политические партии, трое кандидатов — самовыдвиженцы. В этом же статусе участвует в выборах действующий глава государства Владимир Путин.

Между тем за рубежом уже выявлен ряд трудностей при подготовке к проведению голосования на выборах президента России. Посол МИД по особым поручениям Геннадий Аскальдович рассказал, что в недружественных странах чинят различные препятствия — в частности, по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений и до минимума сокращена численность дипломатов.

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