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Кириенко рассказал о проектах Фонда президентских грантов

18:20
  • пятница
  • 12 января 2024

Сумма выплат составляет более 18 миллиардов рублей

В рамках 17-го конкурса Фонда президентских грантов поддержку получат более полутора тысяч проектов из 84 регионов страны. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Сумма выплат составляет более 18 миллиардов рублей. Самый большой грант - 49 миллионов - в течение трех лет получит Красный крест.

Наступивший год объявлен президентом Годом семьи. И потому в 53 регионах Народный фронт начал реализацию одного из своих масштабных проектов - "Про нее". Он объединяет и поддерживает мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Стилисты и мастера бьюти-индустрии создают для них новые образы, оказывают поддержку и психологи. Но главное - женщинам помогают освоить новые специальности. 

"Отдельные усилия были направлены на программу обучения. Пожалуй, беспрецедентные. У нас если проекты, связанные с поддержкой семьи, традиционно 5-6 место занимали, то они сейчас уверенно вышли на 3 место. Первое место - социальная поддержка. Второе - здравоохранение, довольно много проектов, связанных с помощью и реабилитацией ребят, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Таких проектов много. И вот на 3 место вышли проекты в сфере семьи. При том, что еще никаких дополнительных мер для этого не предпринималось", - указал Кириенко.

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