Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Дома по реновации - одни из лучших в своих районах как по планировке и качеству, так и по архитектурным решениям

Мэр Москвы Сергей Собянин в посте в своем персональном блоге рассказал, что в планах на 2024 год по программе реновации - ввести более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья и начать переселение более 50 тысяч жителей домов.

Вместе с тем, по словам главы города, через три-четыре года переселять будут уже порядка 80 тысяч человек в год.

Дома по реновации, отметил мэр, одни из лучших в своих районах как по планировке и качеству, так и по архитектурным решениям. При этом у построенных по реновации домов просторные входные зоны с безбарьерной средой, уютные дворы, хорошие квартиры с современной планировкой. В среднем их площадь - на 30% больше старого жилища.

"Для удобства новоселов работают центры информирования по переселению, где можно проконсультироваться по всем возникающим вопросам и при необходимости получить помощь в переезде. С начала реализации программы услугами центров воспользовалось порядка 140 тыс. человек", - добавил Собянин.

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