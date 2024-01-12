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Хуситы пообещали новые удары по связанным с США кораблям

16:58
  • пятница
  • 12 января 2024

Это затронет и британские суда

Йеменские хуситы в лице движения "Ансар Алла" намерено наносить новые удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству. Такое заявление сделал в пятницу, 12 января, член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти.

США и их союзники нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Йеменские хуситы нанесли ответные удары по военным базам США

По словам представителя правящего в Йемене движения, до сих пор хуситы атаковали лишь "корабли, связанные с сионистским образованием" — с Израилем. Однако отныне хуситы собираются атаковать суда, имеющие отношение к США и Великобритании, "в ответ на их агрессию против Йемена", сообщает РИА Новости.

Американские власти тем временем положительно оценили собственные ответные действия на атаки йеменских хуситов. В Пентагоне утверждают, что "добились хорошего эффекта", при этом не заметив ответных действий противника. В американском Минобороны также заявили, что пока не планируют отправлять дополнительные силы в район Красного моря.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Великобритания и США использовали непропорциональную силу при ударах по объектам хуситов, а своими действиями они превращают Красное море в "кровавое озеро". В Кремле также осудили удары США и Британии по Йемену и назвали их нелегитимными с точки зрения международного права.  

Тем временем представитель премьер-министра Великобритании заверил, что новых ударов по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене Лондон не планирует, хотя продолжит внимательно следить за обстановкой в регионе. Чиновник также напомнил про исключительное право кабмина на размещение британских вооруженных сил в ближневосточном регионе, которое не требует согласия парламента.

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