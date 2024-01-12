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Минобороны России оценило потери ВСУ за неделю

16:38
  • пятница
  • 12 января 2024

Они исчисляются тысячами бойцов

За период с 6 по 12 января потери украинской армии составили почти 4,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом в пятницу, 12 января, рассказали в российском Министерстве обороны.

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На краснолиманском направлении противник потерял убитыми и ранеными до 995 военнослужащих, на донецком направлении — свыше 1785 бойцов, на южнодонецком направлении — до 850, на запорожском — до 230, на купянском направлении потери Вооруженных сил Украины превысили 585 человек.

В плен российским военным за неделю сдались 48 украинских военнослужащих, из них 35 — на купянском направлении, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Днем ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что оперативная ситуация для украинской армии на нескольких направлениях на востоке остается сложной. Он назвал в числе направлений, которые остаются для Вооруженных сил Украины, наиболее напряженными, артемовское, купянское и лиманское.

Тем не менее, Киев по-прежнему отказывается от дипломатического урегулирования. Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что политического диалога с Россией не будет — по его мнению, это означает лишь приостановку, но не прекращение военных действий, что даст преимущество Москве.

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