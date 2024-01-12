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Австрия разрешила проводить выборы президента России на своей территории

17:22
  • пятница
  • 12 января 2024

Многие недружественные страны мешают организации голосования

Россия получила официальное согласие властей Австрии на проведение 17 марта выборов российского президента на территории европейской страны. Об этом в пятницу, 12 января, рассказал российский посол в Вене Дмитрий Любинский.
В ЦИК уточнили число участников президентских выборов

Дипломат отметил, что 17 марта в зданиях посольства России в Вене и генерального консульства России в Зальцбурге будут работать два избирательных участка — с 8 часов до 20 часов по местному времени.

Правоохранительные органы Австрии проинформированы об этом, российские дипломаты обсудят с ними шаги по обеспечению безопасности избирательного процесса, цитирует Любинского РИА Новости.

Ранее член российской Центральной избирательной комиссии Павел Андреев рассказал, что уже разосланы приглашения компетентным органам дружественных стран для работы международных наблюдателей на президентских выборах в марте. Ожидается, что в феврале станет известно, из каких государств приедут наблюдатели.

При этом комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предупредила, что не исключает попыток срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом. В частности, там указали на вероятность "развертывания с использованием "релокантов" пропагандистских операций подрывного характера".

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