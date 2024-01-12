Росптицесоюз: яйца в России остаются одними из самых дешевых в мире

При этом россияне жалуются на резкое подорожание этого продукта

Россия входит в первую десятку стран по объему потребления куриных яиц, при этом они остаются в нашей стране одними из самых дешевых и доступных в мире. Такое заявление сделала в пятницу, 12 января, генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Эксперт отметила, что, несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию, за последние десять лет объем производства яиц в российских сельскохозяйственных организациях вырос в пределах 20%. Потребление яиц на душу населения превысило 285 штук в год.

Бобылева заверила в готовности отрасли наращивать объемы производства яиц при устойчивом спросе и гарантии реализации продукции, сообщает "Интерфакс".

Ранее замглавы кабмина Виктория Абрамченко подчеркивала, что с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок "более чем полностью" обеспечен яйцом. По ее словам, дефицита куриных яиц в стране нет и не будет.

Тему обеспечения российского рынка куриными яйцами поднимали во время поездки президента России Владимира Путина в Хабаровск. Акционер местной птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что в 2022 году вспышка птичьего гриппа уничтожила более полумиллиона кур. За то, что все же удалось добиться стабилизации цен на яйца, птицевод сначала поблагодарила Бога, а потом главу Хабаровского края Михаила Дягтерева.

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