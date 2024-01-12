Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту в ВС России

Такие поправки внесены в Госдуму

Законодательное собрание Тульской области внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, разрешающий поступать на контрактную службу в российскую армию иностранным гражданам, имеющим судимость.

По мнению авторов законодательной инициативы, это расширит возможности комплектования Вооруженных сил России и поспособствует достижению целей специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны российские граждане, осужденные за некоторые тяжкие преступления. При этом судимость может быть не снята и не погашена, призыву это не помешает.

Кроме того, глава государства подписал указ о приеме в российское гражданство тех, кто заключил контракт на службу в Вооруженных силах России, а также членов их семей. Аналогичное право на получение российских паспортов есть у иностранцев, уволившихся из ВС России в период спецоперации.

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