Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности

Кроме того, Лондон пообещал Киеву дальнобойные ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, подписали в Киеве двустороннее соглашение о безопасности.

Пресловутое "историческое двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности", по словам Зеленского, будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Лондон заявил, что гарантирует Киеву выделение в 2024 году 2,5 миллиарда фунтов, а также пообещал, что "эта помощь продолжится в последующие годы", уточнив, что срок действия договора составляет десять лет, сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил надежду на понимание Лондоном того факта, что размещение британского воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.

При этом Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта отказались присоединиться к так называемой декларации о гарантиях безопасности для Киева. Противоположную позицию, наряду с Великобританией, заняла Германия.

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