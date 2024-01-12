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Зеленский объяснил, что для него главное в законе о мобилизации

19:01
  • пятница
  • 12 января 2024

Рада вернула документ на доработку

Новый закон о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины должен быть справедливым — украинский президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, 12 января, что для него это главное.
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По словам политика, ему известно, что над улучшением закона "военные с депутатами работали". Однако Зеленский признал, что сам еще не видел окончательный вариант документа.

Высказать свое мнение об итоговом варианте законопроекта президент Украины пообещал после того, как лично его увидит, сообщает РБК-Украина.

Министр обороны Рустем Умеров в четверг, 11 января, заявил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Это произошло всего через несколько часов после того, как документ отозвали из украинского парламента на доработку на фоне общественного возмущения.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации рассказал, что, согласно статистическим исследованиям, 75% украинцев готовы отказаться от гражданства Украины, чтобы избежать мобилизации.

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