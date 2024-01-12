ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал об успехе нового кремлевского сайта о природе

19:25
  • пятница
  • 12 января 2024

За сутки он набрал 2 миллиона просмотров

В администрации российского президента высоко оценивают первые результаты работы сайта о заповедниках nature.kremlin.ru. Об этом в пятницу, 12 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин обсудил с главой Росприроднадзора ликвидацию около 300 свалок

Как отметил спикер Кремля, "у нас уже свыше 45 тысяч заходов, посетителей сайта", при этом "под 2 миллиона просмотров страниц на этом сайте".

Песков уточнил, что посетители сайта проявляют интерес и к профессиональным фотографиям на сайте, и к съемкам с фотоловушек. Многие пользователи просят "добавить еще заповедников", поэтому планируется "расширять спектр информации", сообщает ТАСС.

Тем временем в России продолжается реализация национального проекта "Экология", который помогает, в числе прочего, сократить число свалок и сохранить природу. Благодаря этому проекту в стране заработала система сортировки бытовых отходов. Уже сейчас более половины отходов проходят сортировку, а 12% – используются повторно.

В Москве уделяют большое внимание вопросам сохранения природы и экологии. В августе 2023 года столица выделила грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки. Это позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов. Также город привел в порядок около 40 набережных общей протяженностью более 65 километров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.