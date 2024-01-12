Песков рассказал об успехе нового кремлевского сайта о природе

За сутки он набрал 2 миллиона просмотров

В администрации российского президента высоко оценивают первые результаты работы сайта о заповедниках nature.kremlin.ru. Об этом в пятницу, 12 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, "у нас уже свыше 45 тысяч заходов, посетителей сайта", при этом "под 2 миллиона просмотров страниц на этом сайте".

Песков уточнил, что посетители сайта проявляют интерес и к профессиональным фотографиям на сайте, и к съемкам с фотоловушек. Многие пользователи просят "добавить еще заповедников", поэтому планируется "расширять спектр информации", сообщает ТАСС.

Тем временем в России продолжается реализация национального проекта "Экология", который помогает, в числе прочего, сократить число свалок и сохранить природу. Благодаря этому проекту в стране заработала система сортировки бытовых отходов. Уже сейчас более половины отходов проходят сортировку, а 12% – используются повторно.

В Москве уделяют большое внимание вопросам сохранения природы и экологии. В августе 2023 года столица выделила грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки. Это позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов. Также город привел в порядок около 40 набережных общей протяженностью более 65 километров.

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