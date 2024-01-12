Цены на яйца в России за год выросли на 61,35%

Об этом сообщил Росстат

Инфляция в России в 2023 году составила 7,42%, что приблизительно совпадает с прогнозами. Однако некоторые продукты подорожали весьма существенно. Об этом в пятницу, 12 января, рассказали в Росстате.

Федеральная служба государственной статистики уточняет, что по итогам 2023 года инфляция оказалась даже лучше ожиданий Министерства экономического развития в 7,5% и вписалась в прогнозный коридор Центробанка в 7-7,5%.

Однако куриные яйца оказались рекордсменом ценового роста, подорожав за год на 61,35%. Мясо кур за год выросло в цене на 27,77%.

В целом продовольствие в 2023 году без учета алкоголя подорожало на 8,86%, спиртные напитки — на 2,48%, сообщает "Интерфакс".

Данные Росстата были обнародованы вскоре после того, как глава Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что куриные яйца в России остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире. Эксперт заверила в готовности отрасли наращивать объемы производства яиц при устойчивом спросе и гарантии реализации продукции.

Антимонопольщики продолжают мониторинг цен на яйца, выявляя и пресекая необоснованное повышение. В конце декабря в стране возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц — на Кузбассе, в Воронежской и Ивановской областях, в Донецкой Народной Республике.

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