Товарооборот России и Китая в 2023 году установил рекорд

Показатель превысил 240 миллиардов долларов

За 2023 год товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордно высокого уровня, составив 240,11 миллиарда долларов. Это на 26,3% превышает показатель предшествовавшего года, рассказали в китайской таможне.

Экспорт Китая из России подскочил на 46,9%, до 110,97 миллиарда долларов. В основном это машины, гаджеты, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, кондиционеры и компьютеры.

Импорт из России в КНР увеличился на 12,7%, до 129,14 миллиарда долларов. Наибольший вклад в эту сумму внесли нефть, природный газ и уголь, сообщает ТАСС.

В Китае ранее заявили, что саммит БРИКС в ЮАР создал хорошие предпосылки для новой эпохи в развитии международных валютных отношений. В отличие от Соединенных Штатов это объединение делает акцент на сотрудничестве, продвигая новую стратегию "в условиях ограничений, диктуемых единственной доминирующей валютой".

Россия и КНР развивают отношения не только в экономике. Главы МИД двух государств Сергей Лавров и Ван И подчеркивали, что российско-китайское стратегическое взаимодействие имеет особое значение для становления справедливого многополярного миропорядка.

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