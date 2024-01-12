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Великобритания не станет отправлять военных на Украину по договору с Киевом

20:22
  • пятница
  • 12 января 2024

Двустороннее соглашение такую отправку не предполагает

Соглашение по гарантиям безопасности, подписанное в пятницу, 12 января, Киевом и Лондоном, не содержит положений о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией.
Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности

В документе также не содержится упоминаний о возможности размещения военных Великобритании на территории Украины, хотя и обещается "предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности".

Наряду с этим Лондон обещает сохранять санкции против России и прорабатывать возможности использования киевским режимом заблокированных российских активов, пишет ТАСС.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил надежду на понимание Лондоном того факта, что размещение британского воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал британским властям остерегаться заявлений о поставке Киеву еще сотни ракет противовоздушной обороны, от использования которых гибнут мирные жители.

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