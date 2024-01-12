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Умер Лев Рубинштейн

20:29
  • пятница
  • 12 января 2024

Поэту было 76 лет

Поэт Лев Рубинштейн скончался в Москве. Врачи института Склифосовского несколько дней боролись за его жизнь после аварии.

Лев Рубинштейн попал под колеса автомобиля 8 января. ДТП произошло на улице Образцова, когда поэт переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Видеозапись дорожно-транспортного происшествия попала в интернет.

Пострадавший попал в НИИ имени Склифосовского с переломами, отеком мозга и повреждениями внутренних органов. Рубинштейн находился в глубокой коме, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия медиков, спасти поэта не удалось.

За рулем автомобиля, сбившего Рубинштейна, находился 63-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Upd. Сообщения о смерти Льва Рубинштейна не подтвердились. Дочь поэта заявила, что он находится в реанимации и борется за жизнь.

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Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн
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