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Дочь Рубинштейна опровергла сообщения о смерти поэта

20:42
  • пятница
  • 12 января 2024

Сообщения о его смерти появились вечером 12 января

Информация о смерти поэта Льва Рубинштейна не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 12 января, рассказали родные и близкие литератора.
Умер Лев Рубинштейн

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти. По ее словам, он сейчас в реанимации и борется за жизнь, пишут "Известия".

Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить.

Лечащий врач Рубинштейна также не подтвердил информацию о кончине своего пациента.

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Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн
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