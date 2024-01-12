Дочь Рубинштейна опровергла сообщения о смерти поэта

Сообщения о его смерти появились вечером 12 января

Информация о смерти поэта Льва Рубинштейна не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 12 января, рассказали родные и близкие литератора.

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти. По ее словам, он сейчас в реанимации и борется за жизнь, пишут "Известия".

Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить.

Лечащий врач Рубинштейна также не подтвердил информацию о кончине своего пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"