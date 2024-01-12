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Киев попросил у США устаревшие штурмовики А-10

21:08
  • пятница
  • 12 января 2024

ВСУ проигрывают России в воздухе

Поддержку Вооруженным силам Украины могли бы оказать американские штурмовики A-10, которые были приняты на вооружение в США еще в 1970-е годы. Об этом в пятницу, 12 января, рассказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
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Как пояснил военный свою позицию в интервью Reuters, "это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах".

Наряду с этими штурмовиками ВСУ не отказались бы от американских ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk, заявил Сырский.

Россия между тем самостоятельно обеспечивает свою армию всей необходимой военной техникой. В конце декабря Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина передал Министерству обороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57, которые успешно прошли все испытания.

При этом гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался, что Москва постоянно мешает Киеву закупать оружие на мировом рынке. По его утверждению, Россия заставила власти некой страны отказаться от подписания контракта с Украиной на поставку ей истребителей.

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