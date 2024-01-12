Россия отметила новогодние праздники без эпидемиологических ЧС

Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора

Длинные новогодние каникулы прошли в России без чрезвычайных ситуаций эпидемиологического характера. Об этом в пятницу, 12 января, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова.

Эксперт подчеркнула, что в ведомстве "всегда режим повышенной готовности", поэтому лаборатории и сотрудники Роспотребнадзора трудятся даже в праздники.

В том числе благодаря этому в новогодние праздники чрезвычайных ситуаций именно эпидемиологического характера у нас не было, цитирует Попову ТАСС.

9 января в Роспотребнадзоре рассказали, что эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной и управляемой, за первую неделю 2024 года отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 51,4%. Наряду с этим продолжает снижаться и показатель заболеваемости коронавирусом.

Что касается предшествовавшего этому подъема заболеваемости, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснял, что он носит сезонный характер. К такому подъему необходимо готовиться заранее, предпринимая профилактические меры, а главным инструментом защиты остается вакцинация, подчеркнул Мурашко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"