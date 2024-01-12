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Писатель Борис Акунин* признан иноагентом

21:27
  • пятница
  • 12 января 2024

Минюст включил его в свой список

Министерство юстиции России в пятницу, 12 января, пополнило реестр физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами. В него включены четыре человека и интернет-издание.

Писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) признан иностранным агентом, поскольку выступал против специальной военной операции на Украине и распространял фейки о Вооруженных Силах России.

Кроме того, Минюст признал иноагентами журналиста Александра Минкина*, блогера Андрея Куршина*, бывшего депутата городского собрания Йошкар-Олы Антона Соколова*, интернет-издание "Холод"*.

В декабре 2023 года Акунин* был внесен в список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или террору. Соответствующие изменения внес в свой перечень Росфинмониторинг. При этом российские издатели приостановили выпуск произведений писателя в связи с тем, что его высказывания в публичном поле требуют оценки компетентных органов.

Вслед за этим Российский академический молодежный театр убрал из репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина*, не называя официально при этом причину соответствующего решения.

*лица, признанные в России иностранными агентами

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Борис Акунин*
Борис Акунин*
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