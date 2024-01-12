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Лукашенко предрек грандиознейшие события в мире

21:56
  • пятница
  • 12 января 2024

По его словам, 2024 год может стать очень шумным

В 2024 году мир стоит накануне грандиознейших событий. Такое заявление сделал в пятницу, 12 января, белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам политика, "мы сегодня в такой сложной ситуации", что "неосторожный шаг — и мы можем утонуть, опрокинуть государство".

Лукашенко подчеркнул, что наступивший год обещает стать сложным и "очень шумным", поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы сделать его "тихим и спокойным", сообщает "Интерфакс".

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.

До того генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны, а достигавшийся десятилетиями прогресс в деле предотвращения применения ядерного оружия сводится на нет.

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