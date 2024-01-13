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США нанесли новый удар по Йемену

10:00
  • суббота
  • 13 января 2024

Россия осуждает действия Вашингтона и его союзников

США и союзники нанесли новый удар по Йемену. Целью стал один из районов столицы страны Саны. Это произошло спустя несколько часов после заседания Совбеза ООН, главной темой которого стала атака западной коалиции на суверенное государство.

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Экстренное заседание было созвано по запросу России. Постпред нашей страны Василий Небензя назвал нападение на Йемен грубейшим нарушением Устава ООН.

Дипломат подчеркнул, что никакого легитимного мандата на силовые действия у коалиции в Красном море нет. Небензя назвал происходящее вооружённой агрессией со стороны групп стран против другого государства, сообщает "ТВ Центр".

На этой неделе США и союзники нанесли удары по базам и складам с оружием йеменских хуситов в ответ на нападения и обстрелы гражданских и военных судов в Красном море. 

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