Все цели поражены

На краснолиманском направлении авиация и артиллерия за сутки уничтожили более 150-ти целей. На донецком участке фронта российские войска отразили четыре атаки ВСУ. Противник потерял убитыми и ранеными до 260-ти человек.

В районе Новомихайловки экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Высокоточные удары термобарических снарядов стирают в пыль укрепления врага.

При взрыве температура достигает нескольких тысяч градусов и возникает огромное давление. Укрыться от "Солнцепёка" невозможно. Контроль поражения вражеских целей ведут с помощью беспилотников в режиме реального времени, сообщает "ТВ Центр".

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