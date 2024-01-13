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В Минобороны рассказали о подвиге сержанта Кассихина

11:21
  • суббота
  • 13 января 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества наших военнослужащих в зоне СВО.

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Младший сержант Александр Буков с товарищами атаковал опорный пункт неприятеля. Наше подразделение постепенно продвигалось вперед, Александр поддерживал наступающих бойцов огнем из пулемёта, а заметив вражеское подкрепление, уничтожил его. Позиции противника были взяты, что позволило российским основным силам продвинуться вперёд. 

Сержант Алексей Кассихин во время подвоза боеприпасов для артиллерии обнаружил, что радикалы начали обстрел одного из участков дороги. На предельной скорости он сумел преодолеть опасную зону, и оперативно доставил снаряды на передовую, чем обеспечил поддержку нашей обороны, сообщает "ТВ Центр".   

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