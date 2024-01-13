Аэропорт Архангельска заработал после инцидента с Як-42

Самолёт выкатился за пределы полосы

В Архангельске возобновил работу аэропорт, закрытый на несколько часов из-за инцидента с пассажирским самолётом, сообщает "ТВ Центр".

Накануне Як-42, выполнявший рейс с Новой Земли выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 59 человек, никто не пострадал. Самолёт отбуксирован с грунта на стоянку.

Расследованием займётся комиссия Росавиации и Следственный комитет. Произошедшее рассматривают, как серьёзный авиационный инцидент.

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