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Аэропорт Архангельска заработал после инцидента с Як-42

10:43
  • суббота
  • 13 января 2024

Самолёт выкатился за пределы полосы

В Архангельске возобновил работу аэропорт, закрытый на несколько часов из-за инцидента с пассажирским самолётом, сообщает "ТВ Центр".

Накануне Як-42, выполнявший рейс с Новой Земли выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 59 человек, никто не пострадал. Самолёт отбуксирован с грунта на стоянку. 

Расследованием займётся комиссия Росавиации и Следственный комитет. Произошедшее рассматривают, как серьёзный авиационный инцидент.

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