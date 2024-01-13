Собянин рассказал о развитии искусственного интеллекта в Москве

Он облегчает жизнь москвичей

Уже десять лет в разных сферах жизни Москвы внедряют технологии искусственного интеллекта.

Как рассказал на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин, одной из первых стал голосовой помощник Общегородского контакт-центра. Он принимает около половины всех звонков, поступающих на десять горячих линий, даёт справки и фиксирует показания счётчиков, уточняет готовность документов и оформляет заявки на вызов мастера.

Также искусственный интеллект активно используется в здравоохранении. С его помощью записывают на приём, проводят долечебную диагностику и осуществляют последующее наблюдение пациентов. Кроме того, высокие технологии помогают контролировать и дорожное движение, сообщает "ТВ Центр".

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