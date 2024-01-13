Пожар на складе в Петербурге. Главное к этому часу

Обвалилась крыша здания

Сильный пожар в Санкт-Петербурге. На юге города в Пушкинском районе утром загорелся огромный складской комплекс компании Wildberries. Огонь охватил более 70-ти тысяч квадратных метров. В воздухе - сильный запах гари, а столб чёрного дыма виден за несколько километров. Пожару присвоен максимальный уровень сложности.

Высота огненного столба сейчас достигает 20 метров, это осложняет работу спасателей. Обвалилась крыша здания и часть стен. Официальной информации о пострадавших пока нет, но известно, что на момент возникновения пожара на складе находились около тысячи сотрудников. Как сообщают очевидцы, в первые минуты пожара в помещении началась паника. На данный момент всех людей из горящего здания удалось вывести.

Этот склад в Шушарах относительно новый, был открыт в начале 2022 года. Он занимает большую площадь. Работает круглосуточно, без перерывов и выходных. Возгорание началось в сортировочном цехе, и огонь очень быстро перекинулся на соседние помещения.

Предварительные версии причин пожара – поджог и неисправность электропроводки. Проверку уже начала городская прокуратура. В компании сообщили, что продавцы получат компенсации за утраченный товар, а покупателям вернут деньги.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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