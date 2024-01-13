Он был критиком режима Зеленского

Отвратительное преступление киевского режима и презрение к свободе слова - так в российском постпредстве при ООН прокомментировали смерть журналиста Гонсало Лира. Независимый американский репортёр, известный своей критикой в адрес Зеленского, скончался в украинской тюрьме. Пытки, издевательства, отказ в медицинской помощи стали местью за стремление говорить правду.

Гражданин США Гонсало Лира переехал на Украину 12 лет назад. После начала спецоперации в своих роликах в соцсетях начал критиковать НАТО, администрацию Байдена и Зеленского. Он разделял позицию России в этом конфликте и винил во всём происходящем Запад и киевский режим.

1 мая СБУ арестовала 55-летнего блогера в Харькове. Выпустили под залог, а когда мужчина попытался добраться до венгерской границы, чтобы попросить убежища, его схватили и снова отправили в застенки. 12 января один их самых популярных ведущих США Такер Карлсон сообщил: Гонсало Лира умер в украинской тюрьме.

Госдеп сухо подтвердил смерть гражданина США на Украине. В ведомстве отказались давать дальнейшие комментарии, цинично объяснив это уважением к семье покойного. Хотя отец блогера несколько недель умолял американские власти вмешаться, когда узнал, что в украинской тюрьме сын заболел двусторонней пневмонией, но не получал никакого лечения.

Постпредство России при ООН осудило гибель журналиста в украинской тюрьме и задалось вопросом, каким образом власти США намерены дальше оказывать помощь Киеву, совершившему преступление против американского гражданина и свободы слова. Илон Маск назвал режим Зеленского бандитским. Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший выразил недовольство попустительством Вашингтона в этом вопросе.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"