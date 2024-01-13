На Тайване проходят судьбоносные выборы в парламент

От них зависят отношения с материковым Китаем

Голосование, к которому приковано внимание всего мира. Избирательные участки этим утром открылись на Тайване. Жителям предстоит определить, кто возглавит администрацию острова и войдёт в состав парламента. От их решения зависят отношения частично признанного государства с материковым Китаем, который считает Тайвань своей территорией.

Выбор между миром и войной - так говорят о происходящем в Пекине. За высший пост борются три человека. Кандидат от правящей демократической партии Лай Циндэ выступает за независимость. Оппозиционер Хоу Юи - за постепенное возобновление диалога с Пекином. Центрист Ко Вэньчжэ готов к контактам при сохранении статус-кво.

Результаты станут известны уже сегодня вечером после ручного подсчёта голосов. По опросам, представитель демократов идёт с небольшим отрывом. В случае его победы вероятность силового сценария возрастёт. Вооружённый конфликт Пекина с Тайбэем пошатнёт стабильность в регионе и серьёзно ударит по глобальной экономике, сообщает "ТВ Центр".

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